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Haberler Sarmaşık atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’ten

atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’ten

HABER MERKEZİ
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’ten
Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan 'Altın Kafes' izleyicileri ekran başına kilitleyecek yapımda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
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