Zeytin Hasadı Şenliği dolu dolu geçti

Muğla Milas'ta bu yıl 9'uncusu gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği birbirinden keyifli aktiviteler ve sevilen sanatçıların konserleriyle 2 gün süren programla gerçekleşti. 'Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu' sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları etkinliğe damgasını vurdu. Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in sunumuyla Milas zeytinyağıyla güzellik sırları söyleşisi, ünlü şeflerin jüriliğinde mahalleler arası yemek yarışması ve Survivor ünlülerinden Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Seda Ocak'ın zeytin kırma yarışması ve Çelik konseriyle dolu dolu bir şenlik gerçekleşti.