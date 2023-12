‘Anneden Kızına’ kitabına çifte ödül

İZMİR'İN tarihine gastronomik bir yolculuğa çıkartan "Anneden Kızına" kitabı, 71 ülkeden binlerce kitabın yarıştığı Gourmand World Cookbook Awards 2023'te hem birincilik hem de ikincilik ödülünün sahibi oldu. "The Best Family Cookbok In The World" kategorisinde birinci olurken "The Best Women Cookbok In The World" kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı. 28. World Gourmand Cookbook Awards bu yıl Riyad'da Saudi Feast Food Festival kapsamında düzenlendi. İzmir'de doğup yaşayan 1875 doğumlu Marguerite Pagy ve kızı 1910 doğumlu Wanda Arcas'ın iki farklı yüzyıldaki tarif defterleri üzerinden dönemlerinin sosyal kültürel yapısını da içeren bir kurguyla yazılarak İzmir'in tarihine gastronomik bir yolculuğa çıkaran "Anneden Kızına" kitabı Türkiye'ye iki ödülle döndü.