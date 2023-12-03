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Brainworks ve Shera’dan stratejik işbirliği

HABER MERKEZİ
Brainworks ve Shera’dan stratejik işbirliği
TÜRKİYE'NİN önde gelen dijital ve pazarlama ajanslarından Brainworks Global, Amerika'nın Oregon eyaletinde merkezi bulunan Shera Marketing Solutions ile stratejik partnerlik anlaşması imzaladı. Brainworks Global, danışmanlık verdiği şirketleri Amerika kıtasına ulaştırmak, yeni ihracat yollarını ve ticari işbirliklerini keşfetme konusunda öncü bir adım attı. Brainworks Global Kurucusu Umut Saçan, "Önemli vakaların çözümünde aktif rol almış olan Shera, Türk şirketlerine Amerika'da Brainworks Global aracılığıyla çözümler üretecek. Shera Marketing Solutions şirketinin kurucusu ve Pasifik Üniversitesi'nde pazarlama alanında yardımcı doçent olan Lena Çavuşoğlu da bu partnerliğin Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelere dijital ve yenilikçi çözümler getireceğine inandıklarını belirtti.
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