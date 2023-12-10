Depremzede kadınlar tiyatro sahnesinde

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye destek için İzmir'de kurulan Açık Depo Gönüllüleri, Hatay'da yaşayan depremzede kadınlara tiyatroyla moral oldu. Deprem bölgesi için ayni yardımları toplamayı sürdürürken, depremzede kadınların katılımıyla kurdukları tiyatro grubuyla da yaraları sarmaya devam ediyorlar. Açık Depo Gönüllüleri'nin kurucusu, tiyatro oyuncusu ve performans sanatçısı Ebru Atilla (39), "15 kadın bir konteynerin içinde, brandanın altında tiyatro çalıştı. Motivasyon ve şifalanma umudu oradan yükseldi. 10'uncu Köyün Kahvesi oyunuyla turne yaptık. Kadınları deniz kıyısına götürdük, moral oldu" dedi. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'ndan fon alan Atilla, 6 Eylül'de Selçuk'ta, 7 Eylül'de Foça'da, 25 Kasım'da ise Hatay'da sahneye çıktı. Ebru Atilla, kendisinin kaleme aldığı '10'uncu Köyün Kahvesi' oyununu sahnelediklerini anlattı. Depremin ardından 40'ıncı günde, çalışmalara başladıklarını kaydeden Atilla, kadınların tiyatro için bir araya geldiğini vurguladı.