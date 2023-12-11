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İzel-Çelik-Ercan ile nostaljik gece

HABER MERKEZİ
İzel-Çelik-Ercan ile nostaljik gece

İzel-Çelik-Ercan, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. 30 yıl aradan sonra tekrar yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan grup üyelerinden Ercan Saatçi, "Kıbrıs'ı çok seviyoruz. Burada olmak çok keyifli." dedi. Çelik ise "Tekrardan İzel-Çelik-Ercan olarak Kıbrıs'ta sahne almak benim için onur. Benim Çelik olarak bilinmem İzel-Çelik-Ercan sayesindedir" dedi.

BİRLİKTE SÖYLENDİ

Konser veren İzelÇelik- Ercan, 90'lara damga vuran şarkılarını kendilerini dinlemeye gelen sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

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