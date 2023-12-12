Essiz tasarımlarla MONAD Koleksiyonu

Kişiye özel tasarımlarıyla bilinen Lion Diamond, sanatçı Mert Ege Köse'yle yaptıkları yepyeni koleksiyonuyla iddialı bir projeye imza attı. 20 parçadan oluşan 'MONAD' adlı koleksiyonda mücevherler tamamı el işçiliğiyle ve eşsiz tasarımlarla "Sanat Eserlerinden Mücevhere" öyküsüyle hayata geçirildi

Lion Diamond'ın 14 ayar altından ve tamamı el işçiliğiyle üretilen, 15 parça kadın 5 parça erkek olmak üzere toplam 20 parçadan oluşan sanat eseri niteliğindeki MONAD koleksiyonundaki mücevherlerde pırlanta, yakut ve savorite taşları kullanıldı. Sanatçı Mert Ege Köse'nin Köse'nin heykellerinin mücevherde hayat bulduğu Lion Diamond'ın iddialı koleksiyonda mücevherlerin her biri tek tek elde kalem sanatı ile motiflendirildi.