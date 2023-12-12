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Simge Ünal: Mankenlik bitmiş

HABER MERKEZİ
Simge Ünal: Mankenlik bitmiş
ÜNLÜ manken Simge Ünal, Watergarden Istanbul'da görüntülendi. Yeniyıl alışverişi için dışarı çıkan Ünal, soğuk hava koşullarına meydan okuyan şıklığıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Mankenlik bitmiş" açıklamasıyla gündeme gelen Ünal, bu konudaki görüşlerini paylaştı. Ünal, "O açıklamadan sonra bazı tanıdık mankenler 'Hayır bitmedi' şeklinde bana cevap vermişti. Komik bütçelere giderseniz bitmez tabi ama sektör 10 yıl önceki gibi değil. Düşük ücretleri kabul eden çok manken var" diyerek sektördeki değişimlere dikkat çekti.
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