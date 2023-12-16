Aldatmak birinciliği kaptırmadı

Vahide perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı Aldatmak, seyirciden ilgi görmeye devam ediyor. atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, önceki akşam yayınlanan yeni bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak 49. bölümü ile AB'de yüzde 4,36 reyting ve yüzde 12,85 izlenme payı alarak birinci oldu. Selin geçirdiği travmadan dolayı hiçbir şey hatırlamadı. Bu sebeple Tolga'nın tutukluluğu devam etti. Oltan oğlunu kurtarmak için çabalarken Oylum, Tolga'yı ziyarete gitti. İkilinin konuşması ise duygusal anlar yaşamalarına sebep oldu. Öte yandan Hakan, evdeki kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Sezai ile konuşmaya giden Güzide, İpek'in yalanları ve iftiralarıyla karşı karşıya kaldı. Güzide, Sezai'ye kızının yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip yanlarından ayrıldı. Sezai ise kızı ve sevdiği kadın arasında kaldı. Hakan hakkında bir karar vermek isteyen Güzide'nin DNA sonucunu beklediği telefon geldi.