Geceye damga vurdu

ATV'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 141. bölümüyle, 'Tüm Kişiler' ve 20+ABC1 kategorisinde birinci oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', sosyal medyanın zirvesinde de #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı. Yayınlanan bölümde Orhan ve Mehmet'in çatışmasına dahil olan Alaeddin ve Gonca, ikilinin arasındaki gerginliği yatıştırmak isteseler de başaramadılar ve tam bu sırada Karacelasun'un öncülüğündeki Moğol nökerlerinin saldırısına uğradılar. Yaşanan çatışma sırasında Osman Bey, Moğol keşiğinin cezasını tek hamlede kesti. Vurduğu kervandaki silahlarla kendi tebaasını silahlandırıp büyük bir ordu kurmayı hedefleyen Osman Bey, Moğol keşiğin kellesiyle beraber divana katıldı. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.