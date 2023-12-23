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Haberler Sarmaşık 2023’ü en uzun gece konseriyle kapattı

2023’ü en uzun gece konseriyle kapattı

HABER MERKEZİ
2023’ü en uzun gece konseriyle kapattı
Ünlü sanatçı Sıla, 2023'ün İstanbul'daki son konserini yılın en uzun gecesinde Zorlu PSM'de verdi. Kerkisolfej Organizasyon'un düzenlediği konserde "En Uzun Gece" konseptiyle sahne alan Sıla, geceye özel hazırladığı hazırladığı 3 buçuk saatlik repertuarı ile binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyük sürprizlere sahne olan gecede "Hayranlıkla dinlediğim büyük üstat" sözleriyle sahneye davet ettiği Zülfü Livaneli ile birlikte "Sevda Değil" şarkısında düet yapan Sıla, dinleyicilerinden tam puan aldı.
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