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Haberler Sarmaşık Pop camiasında büyük dayanışma

Pop camiasında büyük dayanışma

HABER MERKEZİ
Pop camiasında büyük dayanışma
Şarkıcı Simge'nin doktoru viral enfeksiyon nedeniyle sahneye çıkmasını yasaklayınca İrem Derici yardımına koştu. Derici, ertesi gün bir konseri daha olmasına rağmen, ekibiyle apar topar Antalya'ya giderek Simge'nin yerine sahneye çıktı. İkili sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla birbirlerini kucakladı. Simge geçen hafta yakalandığı viral enfeksiyon nedeniyle konserlerine serum takviyesi alarak çıkmıştı. Cuma akşamı Antalya'da özel bir gecede vereceği konsere çıkmasını doktoru yasaklayınca Simge hemen yakın dostu İrem Derici'yi aradı. Simge'nin imdadına yetişen İrem Derici ekibiyle birlikte Antalya'ya uçarak harika bir konser verdi.
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