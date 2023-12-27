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Haberler Sarmaşık İyilik meleğine sürpriz parti

İyilik meleğine sürpriz parti

HABER MERKEZİ
İyilik meleğine sürpriz parti
KATILDIĞI yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliği ile herkesin takdirini alarak iyilik meleği olarak bilinen, iş insanı Aziz Can'ın iş kadını eşi Arzu Can'a yakın dostları sürpriz bir doğum günü daveti düzenledi. Kendisi için hazırlanan doğum günü daveti karşısında mutlulukla duygusallığı bir arada yaşayan Arzu Can, bu anlamlı günü organize eden dostlarına teşekkür etti. Doğum günü pastasını sağlık ve mutluluk dilekleriyle kesen Arzu Can, yeni yaş tebriklerini de kabul etti, kendisini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan dostları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
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