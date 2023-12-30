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Yaşam alanlarına sanatsal dokunuşlar

HABER MERKEZİ
Yaşam alanlarına sanatsal dokunuşlar
Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz'in yeni yıl daveti önceki gün Haan'da gerçekleşti. Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı şık davete, Maison Yirmisekiz'in kurucusu Nurdan Akgün ve ortağı Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik ile Haan kurucusu Neslihan Torun Kaya ev sahipliği yaptı. Yaşam alanlarına sanatsal dokunuşlarla derinlik katan 'Haan', davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Maison Yirmisekiz'in yılbaşı davetine katılan isimler arasında; Eda Güney, Elif Dalkıran, Esra Üner, Ferda Genç, Banu Özkabaş, Melis Buyruk, Tülay Karadeniz ve Yasemin Gebeş vardı.
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