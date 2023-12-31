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Sinemaseverlerin yüzü güldü

HABER MERKEZİ
Sinemaseverlerin yüzü güldü
Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri, Beyza Alkoç'un 3391 Kilometre adlı kitabından sinemaya uyarlanan film, yüksek beklentisi sebebiyle sinemacıların yüzünü güldürdü. Sinemacılar, kitap hayranlarının, filmin fragmanlarrına ve paylaşılan görsellere yoğun ilgi göstermesi ve yorumların 'vizyon tarihinin iple çekilmesi' yönünde olmasından dolayı ön satış kararı aldı. Yoğun istek üzerine 12 Ocak'ta vizyona girecek olan 3391 Kilometre filminin 5 Ocak'tan itibaren ön satışı olacağını duyuran sinemacılar, sektörün de hareketlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler. Gençlere yeni yıl hediyesi gibi olan filmin başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Haktan Zavlak yer alıyor
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