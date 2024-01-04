Grip salgını can yakıyor

Grip salgını öyle bir hal aldı ki pandeminin en yoğun olduğu dönemlerindeki kadar salgın hale geldi. Özellikle aile hekimleri hastalara randevu vermekte zorlanır hale geldi. Aynı şekilde hastanelerde bu tür hastalarla mücadele eder durumda. Peki grip aşısı olan kişilerde durum ne derseniz, aslında grip aşısı bir önceki yılın salgın hastalıklarına göre hazırlanmış bir aşı. Fakat her kış başladığında salgın tür ve şekil değiştirdiği için yapılan aşılar ne denli etkili oldu tartışılır. Etrafımda onca aşı olan kişiler var ama yorgan döşek yatıyorlar. Özellikle bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu söyleyen hekimlerimiz sürekli uyarıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin, yeterli ve dengeli beslenin. Sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme olmazsa olmazımız. Yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklığınızı güçlendirecek vitamin ve mineralleri sağlayacağından hastalıklara karşı korunmada en etkili yol. Özelliklede 5 temel besin grubunun yeterli düzeyde alınmasına özen gösterilmeli. Beslenmede özellikle mevsimsel sebze, meyve, tahıllar, et, süt, yoğurt, yumurta, gibi besinlerden mutlaka belirli miktarlarda tüketilmeli. Günlük su tüketiminin yeterli olması çok önemli. En önemlisi ise düzenli doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırmanız gerekiyor.

ÇAĞDAŞ PANSUMAN YÖNTEMİ

İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Tanju Yılmazer, yara bakımının önemine değindi. Yara bakımında hastanın bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Tanju Yılmazer, hastanın mevcut yara durumunun beslenme, kardiyak ve metabolik durumunun da ele alınarak değerlendirilmesinin tedavide başarıyı artırdığını söyledi. Modern tıbbın teknolojik açıdan büyük gelişme gösterdiğini belirten Dr. Yılmazer, "Ancak bazı konular ise aynı hızla gelişmedi. Örneğin; fiziksel, kimyasal, termal, radyasyon ya da cerrahi nedenlere bağlı olarak doku bütünlüğünün bozulması olan 'yara' binlerce yıldır varlığını ve önemini koruyor. Yara bakımı anlamına gelen 'pansuman' uzun yıllar içinde değişik malzemeler ve yöntemlerle yapılmış olsa da; yara bakımı yüzyıllar içinde belirgin bir değişim göstermedi" dedi.

FARKLI YÖNTEMLER DE VAR

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin yara pansumanı açısından yara örtülerinde kendini gösterdiğini ve pek çok çeşidinin kullanılmaya başlandığını kaydeden Dr. Tanju Yılmazer, "Kurulduğundan beri diyabetik ayak yarası, yatağa bağımlı hastalarda oluşan bası yaraları ve diğer pek çok yara türünde hastaların bulundukları yerlere ulaşarak hizmet veren Gazi Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri, bu çağdaş pansuman yöntemlerini kullanarak yaraların tedavisi için hastalara destek veriyor" dedi.

İdeal yara örtülerinin; uygun nem ve sıcaklığı, mikrobiyal cisimlere karşı bariyer görevini ve yaraya destek işlevini sağlayan pasif kapamalar olarak tanımlandığını belirten Dr. Tanju Yılmazer, "Diğer bazı pasif kapama yöntemleri olan kompozit, hidrokolloid ve hidrofiber örtüler; aktif kapama sistemleri olan topikal negatif basınç, ozon tedavileri Gazi Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri tarafından kullanılan yöntemler arasında. Bu yöntemleri kullanırken bizler pansuman hizmeti verdiğimiz yara hastalarının değerlendirmelerini bütüncül sağlıkları yönünden de değerlendiriyoruz. Çünkü yaralarla ilgili kişinin beslenme, kardiyak ve metabolik durumu da iyileşmede önem kazanıyor. Ayrıca yaranın özellikleri de fark yaratıyor" şeklinde konuştu.