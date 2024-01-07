Ateş Kuşları geceye damga vurdu

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 37. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın finalinde Gülayşe'nin attığı imza sonucunda tüm mal varlığını kaybetmesi bölüme damga vurdu. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Ali, uzun zaman önce Mercan'a verdiği sözü tutarak bir düğün planladı. Eyüboğlu Köşkü'nde davul ve zurnayla başlayan düğün, Ateş Kuşları ve Eyüboğlu Ailesi'nin katılımıyla renklendi. Barbaros ve Mümtaz'ın şahitliğinde gerçekleşen nikah töreninde, tüm Köksüzler'in hep bir ağızdan "Şahidiz!" diyerek sevinçlerini dile getirmesi renkli anlara sahne oldu. Ali ve Mercan, birbirlerine duydukları büyük aşkı yıllar sonra nikahla taçlandırırken, Mümtaz ve Perihan'ın onlara balayı hediye etmesi ve Gülayşe'nin bu plana ikilinin bavullarını hazır ederek dahil olması yeni evli çifti çok mutlu etti. Dizi, son sahnede Gülayşe'nin tüm mal varlığını yitirmesiyle izleyicileri büyük bir merak ve heyecan içinde bıraktı.