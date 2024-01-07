Ünlü oyuncudan acı haber

Geçtiğimiz günlerde Karayipler'de uçak kazası yaşanmıştı. Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarındaki kazada, pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

TATİLE GİTMİŞLERDİ

Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü Alman oyuncu olduğu ortaya çıktı. Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, 51 yaşındaki oyuncu için paylaştığı mesajda, "Huzur içinde uyu arkadaşım" ifadelerini kullandı. 'Forever Hold Your Peace' filmde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Bai Ling, Oliver ve kızlarının adaya tatil için gittiklerini belirterek, "Sevgili Christian Oliver'ın bindiği uçağın düştüğü haberini aldığımdaki üzüntüyü sizlere anlatamam! Sevgili iki kızı ve pilot için çok üzgünüm. Çok iyi bir arkadaş ve oyuncuydu. Karayiplere tatil yapmak için gitmişlerdi. Huzur içinde uyu arkadaşım" dedi.