Yeni yıla yeni yıldız

Türkiye'nin en önemli kadın şarkı yazarlarından olan Yıldız Tilbe hem eserleriyle hem de sahnesiyle yıllardır kitleleri peşinden sürüklüyor. Geçtiğimiz akşam da bu gelenek bozulmadı ve Yıldız Tilbe, İstanbul'da kapalı gişe bir konser verdi. Sempatik sanatçı, 2024'ün ilk konserine uzun afro saçlarıyla çıktı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Sıra dışı çıkışlarıyla sık sık gündem olan Tilbe'nin yeni tarzı beğeni topladı. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen Tilbe, durmaksızın kendisine eşlik eden seyircisini yine hayran bıraktı. Bu yıla yeniliklerle başladığını söyleyen başarılı sanatçı, yeni şarkısı 'Kalbimden Çıkmıyorsun'un da müjdesini verdi. Merakla beklenen şarkının ay sonunda müzikseverler ile buluşacağı kaydedildi. Konser sonunda mekanı dolduran onlarca kişi Yıldız Tilbe'yi dakikalarca alkışladı.