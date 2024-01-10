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Haberler Sarmaşık Tilbe: Aşık olmam lazım

Tilbe: Aşık olmam lazım

HABER MERKEZİ
Tilbe: Aşık olmam lazım
AÇIK sözlülüğüyle bilinen Yıldız Tilbe, "Bundan sonra iki ayda bir klip çıkarıcam, her ay bir şarkı çıkaracağım, hep böyle bir isteğim vardı ama uygulayamıyordum, artık uygulayacağım" dedi. Tilbe, "Eski Yıldız Tilbe şarkılarının tadında olacak mı bilmiyorum, yaşayıp göreceğiz ama aşık olmam lazım bunun için, o da imkansız. Eskilerle idare edersiniz artık. Eskisi gibi aşk şarkıları yapmak için aşık olmam lazım tabiki. Boş kafayla olur mu hiç! Sevgiyi anlatmak için sevgi lazım" diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin "Neden aşık olamıyorsunuz" sorusuna ise Tilbe, "Nasıl olsun hayatım. Yaş 58, 59, 60... Şaka bir yana aşkın yaşı yok" diye cevap verdi.
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