Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

atv'nin fenomen yapımlarından Kuruluş Osman, 143. bölümüyle, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinin tamamında en yüksek izlenme paylarını alarak birinci oldu. Çarşamba günü ekrana gelen bölümde Osman Bey'in hür bir beylik kurduğunu ilan etmesi geceye damga vurdu.

AK SAKALLILAR KUTLADI

Osman Bey, Ak Sakallılar'ın "Cihan sana yurt olsun, alem sana yar olsun, davan kutlu olsun!" sözleriyle karşılandı. Alplarının Konstantiniyye'de Prenses Maria'nın ardında olduğunu, Prenses'in Moğollar'ın eline geçmemesi için bir hamle yapmak üzere olduğunu söyleyen Osman Bey, Ak Sakallılar'dan Prenses Maria ile Emir Çoban'ın evladı gibi sevdiği yeğeni Görklü Han'ın evlendirilip kendilerine karşı bir ittifak kurulacağını öğrendi. Başarısız olmayacaklarını dile getiren Osman Bey, Ak Sakallılar tarafından kutlandı.

HÜR BEYLİĞİNİ İLAN ETTİ

Ak Sakallılar, Osman Bey'i tüm mertliği ve doğruluğuyla tanıdıklarını ifade ederek, "Müstakil ve hür beyliğini gayrı kurasın Osman Bey!" diyerek Osman Bey'e müjdeli haberi verdi. Osman Bey ise şu sözleriyle hür beyliğini ilan etti: "Beni zaferden değil seferden mesul tutan Allah'a hamd olsun! Yurdun uluları bizi bu büyük vazifeye layık görmüş! And olsun milletim ve dahi devletim ilelebet hür kalacaktır! Yüce Allah'a and olsun ki... Türk'ün makus talihini yıkacağım! İlelebet ayakta kalacak, cihanı esir alacak bir devlet kuracağım!"