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Haberler Sarmaşık Ölümden döndüğü kaza kameralara yansımış

Ölümden döndüğü kaza kameralara yansımış

Halil Ergün kaza sonrası kısa süreli bir şok geçirdi.

HABER MERKEZİ
Ölümden döndüğü kaza kameralara yansımış
Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıkmıştı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmamıştı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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