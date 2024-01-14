Ölümden döndüğü kaza kameralara yansımış

Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıkmıştı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmamıştı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.