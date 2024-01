75. Emmy Ödülleri’ne Succession damgası

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6'şar ödül kazanarak geceye damga vurdu. Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, önceki akşam da 6 dalga ödül kazanan The Bear, gecenin öne çıkan yapımları oldu. Succession; "En İyi Drama Dizisi", "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kieran Culkin", "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Snook", Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfayden" ödüllerini kazandı. "En İyi Komedi Dizisi" de The Bear seçildi.