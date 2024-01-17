Hijyen kurallarına dikkat edilmeli

Uzmanlar, dünyada hala sağlık örgütleri tarafından yıllık 1.4 milyon ölümün temel hijyenik kurallara uyulursa önlenebileceğinin rapor edildiğine dikkat çekerek, "Biz dünyada hala çok basit önlemlerle yıllık 1.4 milyon ölümü önleyebiliriz" diyor. Besin hijyeninin insan sağlığı için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, "Düzenli olarak besin almak zorundayız. Tükettiğimiz besinlerin hastalık yapıcı etkenlerle temas etmemesi gerekir. Besinlerdeki en büyük tehlike bulaşıcı hastalık etkenleridir. Besinlerin sağlıklı içme ve kullanma suyu ile yıkanması gereklidir. Besinler taze hazırlanıp tek seferde tüketmeli" ifadelerini kullandı.