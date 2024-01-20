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Haberler Sarmaşık Bulutsuzluk özlemi Gazze için söyledi

Bulutsuzluk özlemi Gazze için söyledi

HABER MERKEZİ
Bulutsuzluk özlemi Gazze için söyledi
Rock Müzik Grubu Bulutsuzluk Özlemi, İsrail'in Gazze'yi işgali sırasında katlettiği çocuklar için şarkılar söyledi. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konser veren Bulutsuzluk Özlemi, Irak savaşı sırasında besteledikleri "Bağdat Kafe" ve "Felluce" ile "Kimse barıştan söz etmiyor" isimli şarkılarını da seslendirdi. Grubun solisti Nejat Yavaşoğulları konserde "Vaktiyle bir şarkı yazmıştık, 'Kimse barıştan söz etmiyor' diye. Onu bugün dünyada devam eden savaşlar için çalıyoruz, bilhassa da Gazze'de ölen çocuklar için" dedi.
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