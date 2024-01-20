Bulutsuzluk özlemi Gazze için söyledi

Rock Müzik Grubu Bulutsuzluk Özlemi, İsrail'in Gazze'yi işgali sırasında katlettiği çocuklar için şarkılar söyledi. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konser veren Bulutsuzluk Özlemi, Irak savaşı sırasında besteledikleri "Bağdat Kafe" ve "Felluce" ile "Kimse barıştan söz etmiyor" isimli şarkılarını da seslendirdi. Grubun solisti Nejat Yavaşoğulları konserde "Vaktiyle bir şarkı yazmıştık, 'Kimse barıştan söz etmiyor' diye. Onu bugün dünyada devam eden savaşlar için çalıyoruz, bilhassa da Gazze'de ölen çocuklar için" dedi.