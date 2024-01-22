Rap üstatları birbirine girdi

ürkiye'nin rap camiasında iki önemli ismi sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Tartışma Fuat Ergin'in, Sagopa ve Ceza için "Onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" demesi üzerine başladı. Sagopa Kajmer, bu iddia üzerine sosyal medya hesabı üzerinden "Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu 1. Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu 2. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu 3" paylaşımı yaptı. Ardından yerli hip hop/rap kültürünün önemli isimlerinden Fuat Ergin'den bu paylaşıma sert bir yanıt geldi. Ergin, Kajmer'i alıntılayarak "Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya" cevabını verdi.