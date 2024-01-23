  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık BBCS’de intikam vakti

BBCS’de intikam vakti

HABER MERKEZİ
BBCS’de intikam vakti
Her salı atv ekranlarında seyirciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam, heyecanlı bir bölümle geliyor. Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir. Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar. Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir. Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA