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Haberler Sarmaşık “Urla’ya saygı duyarak geldim”

Urla’ya saygı duyarak geldim”

HABER MERKEZİ
“Urla’ya saygı duyarak geldim”
İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine taşınan Doğa Rutkay Kamal, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. İstanbul'dan ayrılma kararını anlatan ünlü isim, "Ege'yi de çok seviyorduk. Bir şekilde insan bağlanıyor buraya. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'Doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak?' dedik ve geldik" dedi. 8 aydır Urla'da yaşadıklarını belirten Doğa Rutkay, "Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor. Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı" diye konuştu.
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