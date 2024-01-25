Kapanmayan yaralara kök hücre tedavisi

İzmir'de, bacağındaki kapanmayan yara nedeniyle yatağa mahkum olan 70 yaşındaki hasta, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuştu. Buca'da yaşayan Ahmet Çeri, geçen yaz geçirdiği kalp krizinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde baypas ameliyatı oldu. Çeri'nin kapalı damarları açıldı ancak bacağındaki yara şeker hastalığının da etkisiyle büyüdü ve enfeksiyon kaptı. Ağrıları artan Çeri, enfeksiyon hastalıkları bölümünde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener'e başvurdu. Çeri'nin bacağındaki yara, 2 aylık sürede kapandı. Rahatsızlığından dolayı bir süre yatağa mahkum olan hasta, iyileşip eski günlerine döndü.