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Haberler Sarmaşık Muhabirimiz Ramazan Aydemir nişanlandı

Muhabirimiz Ramazan Aydemir nişanlandı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Muhabirimiz Ramazan Aydemir nişanlandı
Yeni Asır Muhabiri Ramazan Aydemir, sevgilisi Cansu Boy ile evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Aydın Efeler'deki Fibar Hotel Zincirlihan'da düzenlenen nişan törende, aile ve akrabalarının yanı sıra MHP MYK Üyesi ve Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve birçok meslektaşı da hazır bulundu. Kız isteme merasiminin ardından, protokol üyeleri tarafından genç çiftin nişan yüzükleri takıldı. Nişanın ardından, genç çift ve davetliler müzik eşliğinde gece boyunca dans ederek, keyifli anlar yaşadı.
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