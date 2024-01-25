Turkish Drama Gala gecesine atv damgası

Geçtiğimiz akşam Miami'de gerçekleştirilen Turkish Drama Gala etkinliğinde 4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi gecenin parlayan yıldızı oldu. Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı gecede Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'daki başarısına katkıları sebebiyle gecede ödül aldı. Ödülü atv adına İçerik Satış Müdürü Müge Akar aldı. Müge Akar, etkinlik yöneticilerine ve Amerika'daki iş ortaklarına bu hayali başarıya dönüştürmekteki katkıları sebebiyle içtenlikle teşekkür etti.