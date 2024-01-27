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Özdilek İzmir’de eğlence devam ediyor

HABER MERKEZİ
Özdilek İzmir’de eğlence devam ediyor
ÖZDİLEK İzmir, minik misafirlerini eğlenceli etkinlikler ve öğretici atölyeler ile buluşturuyor. 20 Ocak Cumartesi Şekilli Taş Boyama Atölyesi, 21 Ocak Pazar günü Kitap Ayracı Yapımı Atölyesi'ne katılan minikler hem çok eğlendi hem de çok öğrendi. Bubble Şov etkinliğinde adeta büyülenen çocuklar, Balon Katlama Gösterisi'ni izlerken tatil eğlencesinin tadını doyasıya çıkardı. Özdilek İzmir'de eğlence bugün Keçeden Oyuncak Yapımı Atölyesi, yarın Anahtarlık Yapımı Atölyesi ile devam edecek. Hafta sonu gerçekleşecek atölye etkinlikleri, 14:00-5:30; 17:00-18:00 seans saatlerinde yapılacak. Her seans 25 kişilik kontenjan ile sınırlı olacak. Ücretsiz olan etkinliklere, 4 - 12 yaş arası minik misafirlerimiz katılım sağlayabilecek. Minikler yarıyıl tatili boyunca hem öğrenmeye hem de eğlenmeye devam edecek.
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