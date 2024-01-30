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Haberler Sarmaşık Atatürk makyajı için Tahran’da

Atatürk makyajı için Tahran’da

HABER MERKEZİ
Atatürk makyajı için Tahran’da
'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'in makyajını, İran asıllı sanatçı Babak Eskandari uyguladı. Özşener makyaj için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Hazırlık süreci altı hafta süren özel makyajın, ünlü oyuncuya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı. 1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye desteği farklı bir bakış açısıyla izleyiciye sunacak olan Zaferin Rengi filmi merakla bekleniyor.
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