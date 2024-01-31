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Settar Tanrıöğen’e bir ameliyat daha

HABER MERKEZİ
Settar Tanrıöğen’e bir ameliyat daha
KISA süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle cuma akşamı hastaneye giden ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Settar Tanrıöğen, özel bir hastanede ameliyat olduktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. 61 yaşındaki oyuncunun, bir kez daha operasyon geçirdiği ortaya çıktı. İlk ameliyat sonrası hastaneden yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması saptanmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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