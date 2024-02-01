İstanbul aşığı yaşamını yitirdi

İSTANBUL aşığı olarak tanınan ünlü yazar, Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazar Mario Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız" ifadeleriyle duyurdu. "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce verdiği bir röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu" ifadelerini kullanmıştı.