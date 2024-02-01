  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İstanbul aşığı yaşamını yitirdi

İstanbul aşığı yaşamını yitirdi

Mario Levi, İstanbul’un kendisi için ilham kaynağı olduğunu söylemişti.

HABER MERKEZİ
İstanbul aşığı yaşamını yitirdi
İSTANBUL aşığı olarak tanınan ünlü yazar, Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazar Mario Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız" ifadeleriyle duyurdu. "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce verdiği bir röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu" ifadelerini kullanmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA