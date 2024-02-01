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Yıldız Tilbe’den duygu dolu performans

HABER MERKEZİ
Yıldız Tilbe’den duygu dolu performans
YENİ şarkısı 'Kalbimden Çıkmıyorsun' ile 15 gündür YouTube Trendler listesinde ilk 10'da yer alan Yıldız Tilbe önceki akşam Cahide Palazzo'da yine duygu dolu bir performansa imza attı.. Profesyonel kariyerinin 30. yılını kutlayan Yıldız Tilbe bugüne dek Türkiye'nin acılarına, sevinçlerine, aşklarına, yazdığı satırlarla, söylediği şarkılarla ortak oldu. Yıldız Tilbe kendisini dinlemeye gelen meslektaşı Seda Mete'yi de sahnesine konuk etti. "Gençlere bayılıyorum" diyerek Seda Mete'nin sesini ve tarzını beğendiğinin altını çizen Yıldız Tilbe "Yolun açık olsun" dileğinde bulundu.
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