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Haberler Sarmaşık Lif zengini brokoli ile dinç kalabilirsiniz

Lif zengini brokoli ile dinç kalabilirsiniz

HABER MERKEZİ
Lif zengini brokoli ile dinç kalabilirsiniz
Brokoli, diyet lifi ve triptofan gibi proteinler açısından oldukça zengindir. Ayrıca A vitamini, beta-karoten, lutein zeaksantin, tiamin, riboflavin, niasin ve pantotenik asit içerir. Bununla birlikte, B6 vitamini, folat (B9 vitamini), C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve K vitaminini, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunur. Brokolinin sahip olduğu bu faydalar sayesinde, vücudunuz dinç kalırken, bağışıklık sisteminiz de zarar görmeyecektir.
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