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Haberler Sarmaşık Leyla’yı zor günler bekliyor

Leyla’yı zor günler bekliyor

Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam saat 20.00’de atv’de.

HABER MERKEZİ
Leyla’yı zor günler bekliyor
ATV'NİN ilgiyle izlenen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık vermeye başlar. Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer. Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar.
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