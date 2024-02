Yıla zirvede başladı

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri, muhteşem programları, benzersiz filmleri izleyicisiyle buluşturan atv, dijitalde de liderliğini sürdürüyor. Dijital yıldızı atv, Gemius verilerine göre Ocak ayında TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında 16 kategoride birinci oldu.

atv, 2023 yılını zirvede kapatmıştı. Gemius verilerine göre atv.com.tr, 2024'ün ilk ayında da zirveyi kaptırmadı.

atv dijital; stream metriğinde "RU", "Views", "Visits", "Reach", "Duplication On Any Media", "Audience Share", web metriğinde "Views Per Real User" uygulamada "RU", "Views", "Visits", "Views Per Real User", "Time", "Duplication On Any Media", "Relative Share of Time", "Average Time Viewed", "Avarage Minute Rating" kategorilerinde birinciliği kaptırmadı.