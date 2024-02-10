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Işıl Kasapoğlu’nun hayatı belgesel oluyor

HABER MERKEZİ
Işıl Kasapoğlu’nun hayatı belgesel oluyor
ENKA Sanat, tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Daha önce yapımını üstlendiği Genco ve Caniko belgesellerinin ardından şimdi de Işıl Kasapoğlu Belgeseli'ne imza atıyor. ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğundaki belgeselin, yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini Selçuk Metin üstleniyor. Bu çalışma, aynı zamanda iki kurumun birlikte imza attığı üçüncü yapım olma özelliğini taşıyor. Belgeselin proje danışmanlığını Serkan Keskin, görüntü yönetmenliğini Emre Okur yapıyor. Belgeselin prömiyeri Temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.
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