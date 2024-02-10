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Haberler Sarmaşık Sette sürpriz evlenme teklifi

Sette sürpriz evlenme teklifi

HABER MERKEZİ
Sette sürpriz evlenme teklifi

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam setinde keyifli anlar yaşandı.

EVET YANITINI VERDİ

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ömer Asaf karakterine hayat veren Batuhan Sezer, set ekibinin de yardımıyla kız arkadaşı Ceylan Dizdar'a evlenme teklifinde bulundu. Konservatuar yıllarında başlayan arkadaşlıklarının dokuzuncu yılında evlilik yolunda ilk adımı atan Sezer, yolu birlikte yürümeye evet yanıtını aldı.

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