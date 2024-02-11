Sadece aşk konuşulacak

SEVGİLİLER Günü'nü her zamanolduğu gibi birbirinden eşsizhediye alternatifleriyle karşılayanD&R, aşk dolu etkinliklerede imza atıyor. "Aşk'a Dair Sohbetler"iki gün boyunca beş farklıD&R mağazasında sadece aşkkonuşulacak. Yazar ve psikoterapistTimur Hazardın, "AşkınYemek Hali"; şair, yazar, psikiyatrist,eleştirmen ve yayıncı CemMumcu ile farkındalık eğitmeni veyazar Deniz Bağan, "Aşkın ŞefkatHali"; yazar ve sanat tarihçisi CelilSadık ise "Aşk ve Sanat" üzerinekonuşacak. Klinik psikolog, yazarve akademisyen Dr. KahramanGüler'in moderatörlüğünü üstleneceği"Aşkın Psikolojisi, AşkınTarihi, Aşkın Geleceği" konulusöyleşide ise; uzman klinik psikologİlknur Yılmaz, arkeolog-yazarİpek Kobaner ve yazar BünyaminKapıcıoğlu konuk olacak.