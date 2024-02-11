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Haberler Sarmaşık Sadece aşk konuşulacak

Sadece aşk konuşulacak

HABER MERKEZİ
Sadece aşk konuşulacak
SEVGİLİLER Günü'nü her zaman olduğu gibi birbirinden eşsiz hediye alternatifleriyle karşılayan D&R, aşk dolu etkinliklere de imza atıyor. "Aşk'a Dair Sohbetler" iki gün boyunca beş farklı D&R mağazasında sadece aşk konuşulacak. Yazar ve psikoterapist Timur Hazardın, "Aşkın Yemek Hali"; şair, yazar, psikiyatrist, eleştirmen ve yayıncı Cem Mumcu ile farkındalık eğitmeni ve yazar Deniz Bağan, "Aşkın Şefkat Hali"; yazar ve sanat tarihçisi Celil Sadık ise "Aşk ve Sanat" üzerine konuşacak. Klinik psikolog, yazar ve akademisyen Dr. Kahraman Güler'in moderatörlüğünü üstleneceği "Aşkın Psikolojisi, Aşkın Tarihi, Aşkın Geleceği" konulu söyleşide ise; uzman klinik psikolog İlknur Yılmaz, arkeolog-yazar İpek Kobaner ve yazar Bünyamin Kapıcıoğlu konuk olacak.
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