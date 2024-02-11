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Şükrü Özyıldız'dan anlamlı bağış

HABER MERKEZİ
Şükrü Özyıldız’dan anlamlı bağış
OYUNCULUĞU ve yer aldığı projeleriyle de adından sık sık bahsettiren sanatçı Şükrü Özyıldız doğum günü için anlamlı bir bağış projesine imza attı. Hediye göndermek isteyen dostları için sosyal medya hesabından duyuruda bulunan ünlü sanatçı, yaptığı anlamlı davranış ile gönülleri fethetti. Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı ile doğum günü kampanyası başlatarak otizmli çocukların hayatına dokunmayı tercih etti. Özyıldız, yeni yaşına iyilik dolu hareketle adım atıyor, otizm farkındalığı sağlıyor.
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