Pınar Aylin’den aşka dair yorum

90'LARIN pop yıldızlarından ve hala müzik camiasındaki yerini koruyan Pınar Aylin, Sevgililer Günü kapsamında Hyatt Regency Otel'de sahne aldı. Günün anlamına uygun olacak şekilde aşkın rengi kırmızı bir kostümle sahneye çıkan güzel popçu, 90'larda kendi okuduğu parçalara ve günümüz çalışmalarına yer verdi. Pınar Aylin, "Günümüzde parayı bir şekilde kazanırsınız, ama az ama çok. Üstelik sabit bir adresi de yoktur, her yerde karşınıza çıkabilir. Fakat gerçek aşkı kolay bulamazsınız. Doğru kişiyi, gerçekten seveni bulmak, o aşkın hissettirdiğini yaşamak öyle kolay değildir. Eğer doğrusunu bulduysanız sakın elinizden kaçırmayın, yıpratmayın. Sonra çok üzülürsünüz" yorumunu yaptı.