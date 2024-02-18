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Müge Boz beyazlara büründü

HABER MERKEZİ
Müge Boz beyazlara büründü
EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Müge Boz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Müge Boz, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile göz kamaştırdı. Yeni projeler ve reklam çekimleri için toplantı yaptıklarını belirten oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra meydan katında öğlen yemeği yiyip günü noktaladı.
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