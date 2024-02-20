Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna taze kan

YAPIMCILIĞINI KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu. Sevilen oyuncu, bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak. Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.