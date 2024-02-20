  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna taze kan

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna taze kan

HABER MERKEZİ
Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna taze kan
YAPIMCILIĞINI KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu. Sevilen oyuncu, bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak. Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA