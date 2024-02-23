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Haberler Sarmaşık İpek Toplusoy’dan şaşırtan bir paylaşım

İpek Toplusoy’dan şaşırtan bir paylaşım

HABER MERKEZİ
İpek Toplusoy’dan şaşırtan bir paylaşım
HAZİRAN 2020'de iş insanı eşi Süleyman Toplusoy'un ani ölümüyle sarsılan İpek Toplusoy, önceki gün sosyal medyasında kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Eşini kaybettikten sonra kendisini, kızları Zeynep (9) ile Selin'e (8) adayan ve şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmayan İpek Toplusoy, önceki akşam iş insanı Erkan Kaya ile dışarı çıktı. Otomobilde yoluculuk ettikleri sırada, yan koltuğunda oturan Erkan Kaya, Toplusoy'un fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. Ardından İpek Toplusoy da aynı fotoğrafı kendi sosyal medyasından paylaştı. Bu hareketi, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.
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