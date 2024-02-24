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Canlı bir hafıza için bir fincan kekik çayı

HABER MERKEZİ
Canlı bir hafıza için bir fincan kekik çayı
Kekik çayı, hafızanızı canlandırırken gün içinde yaşam kalitenizi düşüren baş ağrılarını da hafifletme konusunda büyük rol oynuyor. Kaslarınızda meydana gelen gerginliği dirndirmesiyle de oldukça faydalı olan bu içecek, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşma konusunda da en büyük destekçisiniz. Öte yandan mükemmel bir doğal sakinleştiricidir. Bunun yanında sindirim sistemini destekler ve arındırır. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı kuru kekik eklenerek üzeri kapatılır. Beş dakika demlendikten sonra içilebilir.
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