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Yıldız tezahüratlarıyla İstanbul’u inlettiler

HABER MERKEZİ
Yıldız tezahüratlarıyla İstanbul’u inlettiler

YILDIZ Tilbe kariyerinin 30'uncu yılını Ülker Sports Arena'da 10 bin kişiye verdiği dev konserle kutladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde konuklar hayatları boyunca unutamayacakları bir gece yaşadı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

UZUN kuyruklarda bekleyen on bin Yıldız Tilbe fanı izdihama neden olmadan içeri alındı. Konserin başlamasına dakikalar kala dev arena "Yıldız" tezahüratlarıyla inledi. Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' şarkısıyla sahneye çıktığında tekrar bir alkış tufanı koptu ve seyircinin coşkusu gecenin sonuna kadar hiç dinmedi. Başarılı sanatçı alkışlarla sahneden uğurlandı.

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