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Yeni taşındığı evde hırsızlık şoku

HABER MERKEZİ
Yeni taşındığı evde hırsızlık şoku
Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız girdi. Birçok ziynet eşyası çalınan Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Saraçoğlu'nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda birçok ziynet eşyasının çalındığı ortaya çıktı. Son dönemlerde gerek özel hayatı gerek ise de oyunculuk kariyeri ile gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, son olarak marka iş birlikleri ile gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, 10 milyon TL karşılığında bir çikolata markasının reklam yüzü olmuştu.
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